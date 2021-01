Temptation Island geht in die nächste Runde! Erst vergangenen Herbst flimmerte die Promi-Ausgabe der RTL-Fremdflirtshow über die Fernsehbildschirme. Und schon bald stellen vier neue Liebespaare ihre Beziehung auf die harte Probe. Bereits das dritte Jahr in Folge werden die Verliebten bei dem Beziehungsexperiment von jeweils zwölf Singles des anderen Geschlechts verführt – doch können sie der Versuchung widerstehen? Bereits nächsten Monat können Fans der Verführungsshow das herausfinden.

Am 18. Februar werde endlich die erste Episode der dritten Staffel von "Temptation Island" auf TVNow ausgestrahlt, wurde nun von RTL bekannt gegeben. Jede Woche wird eine neue Ausgabe der beliebten Fremdflirtshow bei dem Streamingdienst abrufbar sein. Insgesamt wird es zwölf Folgen geben, und schon die erste wird es in sich haben. Bevor sich die Paare für zwei Wochen trennen, müssen sie aus den Singles ihren persönlichen Favoriten wählen. In der ersten Nacht beginnt dann der Treuetest für die Kandidaten, denn sie müssen mit ihrem gewählten Partner gemeinsam in einem Zimmer schlafen.

Lola Weippert (24) hat die verliebten Paare in Kroatien auf ihrem flirt-, party- und tränenreichen Weg begleitet. Die Moderatorin verriet bereits: "Als ich die Paare kennenlernte, war mir sehr schnell bewusst: Das wird eine wilde Staffel." Es seien einige Überraschungen dabei, mit denen die 24-Jährige selbst nicht gerechnet hätte.

TVNOW / Frank Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2020 mit Moderatorin Angela Finger-Erben

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Mädels 2020

TVNOW / Frank Fastner Lola Weippert, "Temptation Island"-Moderatorin

