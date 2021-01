Vor dem Kapitol in Washington wurde Joe Biden (78) als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Begleitet wurde der 78-Jährige dabei von seinen Kindern, Ashley und Hunter sowie seiner Frau, Dr. Jill Biden (69). Schon während seines Wahlkampfs hatte Biden wiederholt auf die Bedeutung seiner Familie verwiesen. Auch am Morgen vor seiner Amtseinführung war der Präsident ganz bei denen, die ihm am nächsten stehen – und nutzte einen Moment der Ruhe für eine Liebeserklärung an seine Frau, in der er ganz nebenbei deren Spitznamen verriet.

"Ich liebe dich, Jilly, und ich könnte nicht dankbarer sein, dich auf dem vor uns liegenden Weg an meiner Seite zu haben", schrieb Biden unter ein kurzes Video, das zeigt, wie "Jilly" nach seiner Hand greift. Auf Twitter erhielt der Post schon in der ersten Stunde nach seiner Veröffentlichung fast 200.000 Likes, viele Anhänger drückten in den Kommentaren ihre Unterstützung aus. Ähnlich groß war die Begeisterung auf Instagram, wo der US-Präsident das gleiche Video postete. "Ich liebe es", schrieb unter anderem Jennifer Lopez (51).

Joe und Jill Biden sind seit 43 Jahren verheiratet, 1977 schlossen sie in New York den Bund der Ehe. Kennengelernt hatten sie sich bei einem Blind Date, das Joes Bruder Frank initiiert hatte. "Gott sei Dank ist es nur ein Date", soll Jill damals angesichts des perfekt gekleideten Joe gedacht haben, wie sie einmal der New York Times verriet. Nun, Jahrzehnte später, ist "Jilly" noch immer an seiner Seite.

Anzeige

Getty Images Joe Biden und seine Frau Jill Biden

Anzeige

Getty Images Joe Biden bei seiner Amtseinführung in Washington D.C. im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Joe Biden, US-Präsident

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de