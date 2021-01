Cheyenne Ochsenknecht (20) macht kein Geheimnis mehr um den Mann an ihrer Seite! Im November gab die Tochter von Natascha (56) und Uwe Ochsenknecht (65) bekannt, dass sie und ihr Freund Nino Eltern werden. Während die Blondine ihren Fans gelegentlich Einblicke in ihre Schwangerschaft gibt, machte sie aus ihrem Partner dagegen lange ein Geheimnis. An Weihnachten postete sie dann jedoch überraschend ein Foto mit ihrem Nino – aber warum jetzt auf einmal?

Das erklärte die 20-Jährige jetzt in einem Instagram-Livestream. "Wir haben uns einfach dafür entschieden. Ich hab von Anfang an gesagt, dass wir es nicht für immer so geheim halten [....] und wir uns natürlich irgendwann zusammen zeigen werden", erläuterte sie. An Weihnachten sei dann ein Foto entstanden, welches auch ihr Freund besonders schön fand und er erlaubte Cheyenne, es zu posten. "Ich war so erschrocken, meine Familie auch, Yeliz und alle so: 'Oh mein Gott'", erinnerte das Model sich.

Für die werdenden Eltern war es offenbar der perfekte Zeitpunkt, sich auch im Netz gemeinsam zu zeigen. "Wir bereuen es nicht", betonte Cheyenne, die mittlerweile sogar schon ein zweites Bild mit ihrem Nino gepostet hat. "Mein Segen", schrieb sie zu dem Foto, auf dem die beiden überglücklich lachen.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht (r.) mit ihrem Freund

Instagram / yelizkoc Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Freund im Juni 2019

