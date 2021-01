Lourdes Leon (24) kommt offenbar ganz nach ihrer berühmten Mama Madonna (62)! Die 24-Jährige ist die älteste Tochter der "Like a Virgin"-Interpretin und scheint sich bei ihrem Styling immer mal wieder an ihrer Mutter zu orientieren. Schon in der Vergangenheit fiel das Model häufiger durch gewagte Looks – für die auch die Sängerin bekannt ist – auf. Jetzt wurde Lourdes in einem kunterbunten Outfit in New York abgelichtet!

Am vergangen Mittwoch wurde die US-Amerikanerin zusammen mit einer Freundin zunächst in einer U-Bahn und später bei einem Spaziergang durch den angesagten Stadtteil Brooklyn gesichtet. Paparazzi-Aufnahmen von diesem Tag zeigen, dass Lourdes offenbar Mut zur Farbe hat: Zu einer lilafarbenen Jacke mit roten und grünen Mustern trug die Musikerin eine farblich passende Jogginghose und leuchtend bunte Turnschuhe. Dazu kombinierte die 24-Jährige eine grüne Umhängetasche, die einen starken Kontrast zu ihren rot gefärbten Haaren bildete.

Dass Lourdes es in Sachen Kleidung nicht nur farbenfroh, sondern gerne auch wild gemustert mag, hatte sie bereits im Februar 2020 unter Beweis gestellt. Während einer langen Partynacht war der Promi-Nachwuchs vor rund einem Jahr in einem wadenlangen Mantel mit Leopardenmuster gesichtet worden.

Getty Images Lourdes Leon bei der Desigual-Fashionshow, 2019

MEGA Lourdes Leon, Model

ActionPress Lourdes Leon im Februar 2020

