Hat Miley Cyrus (28) keine Lust mehr, Männer zu daten? Die US-Sängerin war zuletzt mit dem australischen Künstler Cody Simpson (24) zusammen. Dass sie allerdings auch auf Frauen steht, hat sie nicht zuletzt mit ihrer Beziehung davor bewiesen: Sie hatte sich einige Monate lang mit Kaitlynn Carter (32) getroffen. Hat ihr die gemeinsame Zeit mit der Bloggerin besser gefallen als mit ihren männlichen Ex-Freunden? Jedenfalls betont sie, dass sie viel lieber mit Frauen zusammen sei.

Im Gespräch mit SiriusXM verrät Miley nun: "Mädels sind so viel heißer. Wir wissen das alle." Sie fühle sich Frauen viel näher, und die Rollen, die sie in Partnerschaften mit Frauen eingenommen habe, hätten viel besser zu ihr gepasst. An der Seite von Kerlen habe sie zu oft einen dominanteren Part gehabt. "Beziehungen zu Frauen machen für mich deswegen einfach mehr Sinn", schildert die Musikerin.

Neben dem Fakt, dass die Single-Lady Romanzen mit Frauen viel mehr genießt, plauderte sie Ende vergangenen Jahres laut The Sun auch aus, was ihr zukünftiger Partner mitbringen müsse: "Ich suche eine ruhigere Person. Sie soll langweilig, aber trotzdem selbstbewusst sein." Nach ihrer Trennung von Cody sei sie wieder bereit, jemand Neues kennenzulernen und befinde sich schon aktiv auf der Suche.

Anzeige

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus (l.) und Kaitlynn Carter am Comer See in Italien

Anzeige

Instagram / mileycyrus Sängerin Miley Cyrus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de