Offene Worte von JoJo Siwa! Auf TikTok ist die Teenagerin eine der erfolgreichsten Video-Produzentinnen der Welt und begeistert mit ihren unterhaltsamen Clips regelmäßig ihre rund 31,5 Millionen Follower. Nachdem die 17-Jährige am vergangenen Freitag ein Foto von sich geteilt hatte, auf dem sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Beste homosexuelle Cousine überhaupt" trug, fragten sich viele ihrer Fans auf welches Geschlecht die US-Amerikanerin nun steht. Jetzt sorgte JoJo selbst für Klarheit!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die junge Frau nun ein Video und erklärte ihrer Community, dass sie tatsächlich bisexuell sei. "In den letzten 48 Stunden habe ich unendlich viel Liebe und Unterstützung bekommen. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich", verriet die bis über beide Ohren strahlende JoJo in ihrem Statement. Es sei ihr immer egal gewesen, ob die Person, in die sich sie verliebe, eine Frau oder ein Mann sei, erklärte sie weiter.

Nicht nur von ihrer Netzgemeinde habe sie viel Unterstützung erfahren, auch ihre Eltern hätten auf ihr Outing super reagiert, so JoJo. Dabei sei vor allem ihre Mutter keineswegs überrascht darüber gewesen: "Meine Mutter dachte schon die letzten zwei Jahre, dass ich nicht nur auf Jungen stehe", verriet die Tänzerin.

Getty Images Jojo Siwa bei den Teen Coice Awards 2018

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa im Januar 2021

Getty Images Jojo Siwa, YouTuberin

