Christina Milian (39) kann nicht fassen, wie schnell die Zeit vergeht. Dass die Sängerin eine stolz auf ihren Nachwuchs ist, beweist sie ihren Fans regelmäßig mit süßen Mutter-Kind-Bildern im Netz. Ihre älteste Tochter Violet Madison stammt aus einer früheren Beziehung mit dem Musiker The Dream (43). Mit ihrem jetzigen Partner Matt Pokora (35) erwartet Christina zur Zeit sogar schon Baby Nummer zwei – und dass, obwohl ihr erster gemeinsamer Sohn Isaiah gerade erst ein Jahr alt geworden ist. Zu dessen Ehrentag widmete die 39-Jährige ihm nun einen rührenden Post!

Auf Instagram veröffentlichte die "Us Against the World"-Interpretin mehrere Fotos und Videos, die sie mit ihrem kleinen Jungen zeigen. "Ich kann nicht glauben, dass ein Jahr so schnell vergangen ist", schrieb Christina neben die Schnappschüsse. Auf den Aufnahmen sieht man das Geburtstagskind auf Mamas Brust liegend, im Wasser planschend und im Sand herumkrabbelnd – aber auch, wie es sich von seiner Schwester tragen lässt oder mit seinem Papa auf dem Klavier herumklimpert. "Du bist alles, wofür ich gebetet habe und mehr! [...] Du bist unsere Welt und du hast uns um deinen kleinen Finger gewickelt!", fuhr die Künstlerin mit emotionalen Worten fort.

Auch die Follower sind ganz entzückt von den niedlichen Eindrücken aus dem Familienalltag und kommentieren den Post mit vielen Glückwünschen und Tausenden von Herz-Emojis. "Wow, er ist wirklich schon ein Jahr alt", bemerkte ein User zudem verblüfft und fand anscheinend auch, dass Isaiahs erstes Lebensjahr rasend schnell vorübergegangen ist.

Instagram / christinamilian Christina Milian spielt mit ihrem Sohn Isaiah

Love Paris / MEGA Christina Milian und Matt Pokora mit den Kids Violet und Isaiah

Instagram / christinamilian Christina Milian, Matt Pokora, Violet und Isaiah im Dezember 2020

