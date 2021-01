Wollen Dominic West (51) und seine Frau Catherine FitzGerald (49) ein bisschen Abstand? Der Schauspieler geriet im vergangenen Jahr aufgrund von pikanten Paparazzi-Aufnahmen ganz schön in Bedrängnis: Sie zeigten ihn busselnd mit seiner Kollegin Lily James (31) in Rom – und das, obwohl er seit Jahren verheiratet ist. Seitdem kursieren Gerüchte, dass es in der Ehe des Briten ganz schön am Kriseln ist. Ist das vielleicht auch der Grund, warum er nun für längere Zeit nach Afrika reist?

Wie Daily Mail berichtet, ist Dominic von Großbritannien auf eine Insel an der Küste Kenias geflogen – und soll da für über einen Monat verweilen. "Er sagte mir, dass er für fünf Wochen weg ist und mir Bescheid geben wird, wenn er wieder da ist", erklärte sein Agent. Allerdings soll es sich dabei nicht um einen Urlaub handeln. Stattdessen soll er vor Ort eine gemeinnützige Organisation besuchen. Ob ihn Catherine und ihre gemeinsamen Kinder in dieser Zeit besuchen werden, wisse sein Bekannter allerdings nicht.

Glaubt man Catherines öffentlichem Statement, haben die Eheleute den Fremdflirt allerdings verdaut. Sie betonte im vergangenen November im Gespräch mit MailOnline: "Es geht uns gut [...] Zwischen uns ist alles in Ordnung." Ein Insider will da aber etwas ganz anderes wissen: "Sie hat inzwischen den Menschen, die ihr am nächsten stehen, gesagt, dass ihre Ehe so gut wie vorbei ist. Sie glaubt nicht, dass es einen Weg gibt, die Affäre hinter sich zu lassen", schilderte die Quelle gegenüber The Sun.

Getty Images Lily James, Schauspielerin

MEGA Dominic West und Catherine FitzGerald

Instagram / glin_castle Dominic West mit seiner Familie auf Schloss Glin

