Na, bei den zwei funkt es wohl schon länger! In den vergangenen Wochen sorgte Love Island-Beauty Sandra Janina nicht nur mit ihrer tränenreichen Trennung von Couple Henrik Stoltenberg für Schlagzeilen, sondern auch vor Kurzem mit ihrem neuen Beziehungsouting für Aufsehen. Die Holländerin hat sich in den ehemaligen Are You The One?-Teilnehmer Juliano verguckt. Doch das Paar datet nicht erst seit Kurzem: Sandra erzählt gegenüber Promiflash, dass sie und Juliano schon ein viertel Jahr zusammen sind!

Promiflash hakt bei der Beauty mal nach, warum sie nun ihre Beziehung öffentlich gemacht hat. Und ganz nebenbei plaudert die Studentin auch aus, wie lange das Duo schon ein Pärchen ist. "Weil das Verstecken über drei Monate jetzt schon ganz schön anstrengend war. Zudem sind wir beide viel auf Instagram unterwegs und es ist den Leuten langsam aufgefallen", erklärt Sandra im Interview. Was andere über ihre Beziehung denken, ist den beiden egal – Hauptsache, sie seien glücklich!

Dass Sandra und Juliano bereits seit über drei Monaten happy sind, dürfte den einen oder anderen Fan etwas stutzig machen. Denn erst Anfang November hatte die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin ihr Tränenstatement zum Henrik-Gate abgegeben – also vor genau drei Monaten. Ganz offenbar hat sich Sandra mit dem Wimpernstylist schnell über Möchtegern-Casanova Henrik hinweggetröstet.

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, TV-Bekanntheit

Instagram / sandra_janina_ Sandra und Juliano

Instagram / henrik_stoltenberg Sandra Janina und Henrik Stoltenberg im Oktober 2020 in Köln

Hätte ihr gedacht, dass die beiden schon so lang zusammen sind? 272 Stimmen 246 Nein, das überrascht mich jetzt echt! 26 Ja, irgendwie schon!



