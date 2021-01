Stehen die Paarungen für die diesjährige Let's Dance-Staffel etwa schon fest? Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, welche Promis dieses Jahr das Tanzbein in der RTL-Sendung schwingen werden. Neben dem ehemaligen Tagesschau-Moderatoren Jan Hofer (68) werden beispielsweise auch Monrose-Sängerin Senna Gammour (41) und Ex-Prince Charming Nicolas Puschmann (29) ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Doch welche Profis werden sie unterstützen? Die sind möglicherweise bereits bekannt gegeben worden...

In einer Instagram-Story zeigte Show-Moderatorin Victoria Swarovski (27) nun einen Schnappschuss ihres Arbeitsplatzes: Darauf ist ihr Laptop und ein Notizheft zu sehen – so weit, so gut. Doch ihren Fans ist beim genauerenn Hinblick ein besonderes Detail aufgefallen: Auf dem Papier stehen die Namen der Profitänzer der beliebten Tanzshow geschrieben! Sofern es sich bei Victorias Notizen also wirklich um den Cast der kommenden Staffel handelt, könnten demnach Renata (33) und Valentin Lusin (33), Marta Arndt (31), Kathrin Menzinger (32), Christina Luft (30) und Robert Beitsch (29) wieder mit von der Partie sein.

Einen Namen suchen die "Let's Dance"-Fans auf der Liste jedoch vergeblich: Ekaterina Leonova (33)! Schon im letzten Jahr gehörte die hübsche Brünette nicht mehr zum Cast der Sendung – ihre Anhänger hofften dieses Jahr jedoch auf ein Comeback. Von offizieller Seite bestätigt wurden die Profis bisher jedoch nicht – gibt es also doch noch Hoffnung auf eine Teilnahme von Ekat?

NDR/Hendrik Lüders Jan Hofer im Studio der "Tagesschau"

Sebastian Reuter/Getty Images for GQ Germany Victoria Swarovski, Moderatorin

Instagram / christinaluft Christina Luft im Februar 2020 in Köln

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei "2019! Menschen, Bilder, Emotionen", 2019

