Katja Kalugina (27) redet Klartext! Schon in der vergangenen Folge von DSDS wartete eine große Überraschung auf die Zuschauer. Die kurze Vorschau auf die kommende Folge, die heute Abend über die TV-Bildschirme flimmert, kündigte eine Casting-Teilnehmerin an, die dem einen oder anderen durchaus bekannt vorkommen dürfte: Let's Dance Profitänzerin Katja. Schon in der Staffel von 2020 fegte die Blondine dort allerdings nicht mehr übers Parkett und auch in den neuen Episoden wird sie fehlen. Hat sie dem Tanzformat etwa für einen potenziellen DSDS-Erfolg den Rücken gekehrt? Promiflash steht Katja nun Rede und Antwort...

"Es kursieren aktuell mehrere Gerüchte in der Presse, dass ich meinen Job bei 'Let’s Dance' geschmissen und gegen DSDS ausgetauscht hätte", wundert sich die Beauty über die neuesten Anschuldigungen. Im Gespräch mit Promiflash wehrt sie sich jetzt gegen die Vorwürfe: "Das stimmt nicht! Ich habe mich getraut, mir ein Urteil einer professionellen Jury abzuholen, aber niemals auf Kosten von 'Let’s Dance'." Ob sie die Juroren um Dieter Bohlen (66) von sich überzeugen kann? Das werden die Fans in wenigen Stunden endlich erfahren.

Dass die Profis bei "Let's Dance" hin und wieder ausgetauscht werden, sei laut der 27-Jährigen sowieso ganz normal. Diesbezüglich verriet sie schon im Frühjahr 2020 in einem Promiflash-Interview: "Es gibt ja immer wieder Neue. Ich war damals ja auch mal dabei, und mal nicht dabei. Und jetzt sind einige Entscheidungen gefallen, einige Leute sind neu dazugekommen – von daher... Ich denke, es hat alles seine Richtigkeit." Richtig glücklich darüber, dass sie kein Teil des Tanzabenteuers sein durfte, war sie aber schon damals nicht.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Katja Kalugina bei der Preisverleihung Goldene Sonne 2019

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina im August 2019

