Liz Kaeber (28) widmet ihrer Schwester Christin (31) rührende Worte! Die Ex-Bachelor-Kandidatin und mittlerweile auch Influencerin steht bereits seit geraumer Zeit in der Öffentlichkeit. Auch ihre Schwester Christin ist inzwischen einem größeren Publikum im Netz bekannt und auf ihren Social-Media-Profilen bestätigen sie immer wieder: Die beiden Beautys sind einfach ein harmonisches Duo! Nun wollte ein Follower von Liz wissen, was genau sie denn an ihrer Schwester so schätzt!

Auf Instagram beantwortete die Wahlberlinerin die Frage eines Users und kam aus dem Schwärmen über ihre Schwester gar nicht mehr heraus! "Sie bedeutet mir wirklich die Welt, so kitschig es klingen mag. Die Liebe zu ihr könnten Worte niemals beschreiben", schrieb Liz in ihrer Story. Außerdem sei Christin "ein herzensguter, tiefgründiger und der wohl gutmütigste Mensch, den es gibt." Für sie sei die 31-Jährige schon als Kind ein Vorbild gewesen und sie sei es auch nach wie vor noch.

Christin kommentierte daraufhin die Liebeserklärung ihrer Schwester auf ihrem Social-Media-Kanal und machte ebenfalls deutlich, wie viel Liz ihr bedeutet. "Die verrückteste Nudel überhaupt und für mich lebensnotwendig", schrieb sie in ihrer Story.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia und Schwester Liz (r.)

Instagram / christinkaeber Christin und Liz Kaeber

