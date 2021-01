Was wäre, wenn...? Oliver Sanne (34) ist Teil der diesjährigen Dschungelshow und kämpfte bereits vor einigen Tagen um den Einzug ins große Halbfinale und das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 in Australien. Leider konnte sich der Ex-Bachelor allerdings nicht gegen seine Tiny-House-Mitstreiter Sam Dylan (29) und Christina Dimitriou (29) durchsetzen und ist damit aus dem Rennen. Nun verrät er, wie er sein Dschungelshow-Team fand und mit welchen zwei Kandidaten er am liebsten die Sendung gerockt hätte.

In einer Fragerunde in seiner Instagram-Story möchte ein Fan von Oli wissen, mit welchen Stars er sich am liebsten das Häuschen geteilt hätte. Und lange muss der 34-Jährige nicht überlegen. "Lars (30) und Djamila (53)", erzählt er. Den Grund, warum er sich gerade diese zwei als Mitbewohner gewünscht hätte, liefert er direkt nach: "Lars hat einen ähnlichen ironischen Humor wie ich und Djamila finde ich einfach total sympathisch. Ich habe ein Interview mit ihr gehört. Deshalb würde ich die beiden bevorzugen und drücke ihnen auch die Daumen."

Stattdessen landete er mit Sam und Christina im Tiny House – und diese Konstellation sorgte nicht nur einmal für dicke Luft und Gezeter. Dennoch zieht Oli ein positives Fazit und resümiert trotz des verpassten Halbfinales zufrieden: "Ansonsten habe ich Christina und Sam auch als nett empfunden."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Tönsfeuerborn in der Dschungelshow 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe bei "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow"

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Dimitriou, Sam Dylan und Oliver Sanne in der Dschungelshow

