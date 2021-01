Cheyenne Floyd verrät endlich mehr Babydetails. Die Teen Mom-Berühmtheit gab im Dezember 2020 preis: Sie ist erneut schwanger! Nachdem die Reality-TV-Darstellerin 2017 zum ersten Mal Mutter eines Mädchens geworden war, bekommen sie und ihr Freund Zach Davis nun den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Sie plauderte bereits aus, dass ihre Tochter Ryder einen kleinen Bruder bekommt – und jetzt verkündet die baldige Zweifachmama außerdem: Sie weiß schon, wie ihr Sohnemann heißen soll.

"Wir haben es satt, es geheim zu halten. Es ist nicht einmal ein Geheimnis, weil unsere beiden Familien es wissen. Jeder weiß es", erzählen Cheyenne und Zach während eines YouTube-Vlogs. Nun soll auch ihre Netzgemeinde den Namen ihres ungeborenen Jungen erfahren. Er wird Ace Harold Davis heißen, aber der TV-Star werde ihn vor allem bei seinem Spitznamen A.D. nennen. Doch warum gerade diese beiden Namen? "Wir sind selbst auf Ace gekommen, und Harold ist Zachs zweiter Vorname und der Vorname seines Vaters", erklärt die US-Amerikanerin.

Wie sie in ihrer Instagram-Story preisgibt, ist sie aktuell in der 21. Schwangerschaftswoche und könne es kaum erwarten, ihren Wonneproppen endlich in den Armen zu halten. Mit der Geburt ihres Sohnes sei die Familienplanung der 28-Jährigen dann auch abgeschlossen. "Ich denke wirklich, dass zwei die perfekte Zahl ist", betont Cheyenne gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und ihre Tochter Ryder im Januar 2021

Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd und ihr Freund Zach Davis auf Maui im Januar 2021

Anzeige

Instagram / cheynotshy Cheyenne Floyd im Februar 2020

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass sie den Namen ihres Sohnes schon vor der Geburt verraten hat? Ja, ich bin echt baff. Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de