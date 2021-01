Kobe Bryant (✝41) bleibt unvergessen! Vor rund einem Jahr bewegte die schockierende Nachricht die ganze Welt: Bei einem Helikopterabsturz kamen neun Menschen ums Leben – darunter auch der gefeierte Basketballspieler und seine Tochter Gianna (✝13). Viele Prominente erinnerten nun an diesen traurigen Tag und widmeten dem Sportler einige rührende Zeilen im Netz. Auch das Supermodel Tyra Banks (47) teilte an Kobes Todestag einen emotionalen Post.

Die Laufstegschönheit veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Bild des NBA-Stars und dessen Sprösslings auf Instagram. Darauf scheint er seinem Mädchen etwas zu erklären, während er auf etwas in der Ferne zeigt. "Heute erinnern wir uns an den bleibenden Eindruck, den du und Gigi auf dieser Erde hinterlassen haben. Ich sende unendlich viel Liebe und Respekt an die Familie Bryant und alle Familien, die ihre Lieben verloren haben", schrieb Tyra zu dem Foto. Dazu setzte sie den Hashtag #MambaForever und spielt damit auf den Spitznamen an, den Kobe während seiner Karriere von seinen Fans bekommen hatte.

Auch die Follower 47-Jährigen gedachten des Profisportlers und kommentierten den Post mit unzähligen Herz-Emojis. "Ja, Tyra, ich kann es immer noch nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist", brachte beispielsweise ein User seinen Kummer zum Ausdruck.

Getty Images Der ehemalige Basketballer Kobe Bryant

Getty Images Kobe Bryant und seine Tochter Gianna

Getty Images Tyra Bank, Model

