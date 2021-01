Queen Elizabeth II. (94) glänzte einfach schon immer mit ihrem Stil! Das Oberhaupt der britischen Königsfamilie ist für seine extravaganten Outfits bekannt. Trotz ihres hohen Alters schlüpft die Monarchin immer wieder in farbenfrohe Kleider und kombiniert diese mit auffälligen Hüten und anderen Accessoires. Doch war die Queen schon immer so stylish unterwegs? Das zeigt nun ein besonderes Foto von vor 65 Jahren...

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Royal-Family wurde nun ein schwarz-weißes Throwback-Pic gepostet, das die Queen bei ihrem ersten Besuch in Australien zeigt. Darauf ist zu sehen, wie die Königin auf die Männer der australischen Ehrengarde zugeht. Ganz elegant in einem Trenchcoat-Kleid gekleidet und mit einem Hütchen auf dem Kopf blickt sie dabei auf die Männer. Festgehalten wurde dieser Moment vor knapp 65 Jahren, nachdem die damals 27-Jährige am Hafen von Sydney angekommen war.

Die Queen scheint großen Gefallen daran zu haben, immer wieder alte Aufnahmen aus ihrer Vergangenheit auf Social Media zu teilen. Regelmäßig werden in ihrem Namen dort besondere historische Schnappschüsse gepostet. Ihrem Gatten Prinz Philip (99) widmete sie letztes Jahr beispielsweise einen süßen Instagram-Post zum Geburtstag: Sie teilte ein Schwarz-Weiß-Foto, dass sie selbst, ihren Mann und ihren Sohn Prinz Charles (72) als Baby zeigt.

Getty Images Queen Elizabeth II. und der Royal Train 2015

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einem Besuch in Sussex

Getty Images Prinz Philip mit Queen Elizabeth und Sohn Charles

