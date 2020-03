Queen Elizabeth II. (93) hat mal wieder Farbe bekannt! Das britische Staatsoberhaupt ist seit Jahrzehnten für seinen ziemlich bunten Modegeschmack bekannt. Egal ob in Lila, Gelb oder Grün – die Mutter von Prinz Charles (71) strahlt mit ihrer Kleidung regelmäßig im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Neulich hat sich die Königin in einer besonders knalligen Robe in Szene gesetzt: Sie verblüffte in einem Colour-Blocking-Dress!

Vor wenigen Tagen hieß die Monarchin Professor Mark Compton im Buckingham Palace willkommen. Dort verlieh der Lord Prior des Ordens von St. John der 93-Jährigen die erste goldene Dienstmedaille seiner Gemeinschaft. In einem rot-pinken Kleid nahm die Großmutter von Prinz William (37) und Prinz Harry (35) diese Ehrung entgegen. Royal-Liebhaber auf der ganzen Welt waren von diesem Outfit verzaubert. "Wie stylish die Queen aussieht", "Ich liebe dieses Kleid" oder "Was für ein cooles Outfit", schrieben unter anderem drei Fans auf Instagram.

Auch Anfang März war die Queen gewohnt königlich unterwegs und ein Detail stach an ihrer Garderobe hervor: ihre Handschuhe. Um in der Coronavirus-Panik der Massen mit gutem Beispiel voranzugehen, hatte sie zum ersten Mal bei einer Ordensverleihung diese Accessoires gewählt.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Buckingham Palace, März 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. mit Professor Mark Compton im Buckingham Palace, März 2020

Getty Images Queen Elizabeth II.



