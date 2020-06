Einblicke in das persönliche Familienalbum! Prinz Philip (99) feierte am 10. Juni zusammen mit seiner Gattin Queen Elizabeth II. (94) seinen 99. Geburtstag auf Schloss Windsor. Bei einem gemeinsamen Mittagessen sollen die beiden das denkwürdige Jubiläum zelebriert haben: Der Duke of Edinburgh darf sich jetzt nämlich auch als drittältester Monarch der britischen Monarchie bezeichnen. Zu seinem Ehrentag wurden nun Bilder aus verschiedensten Abschnitten seines Lebens veröffentlicht!

Auf dem Instagram-Profil "The Royal Family" bekamen die Fans des englischen Königshauses nun schöne Throwback-Aufnahmen von Prinz Philip zu Gesicht. Darunter befindet sich ein Schnappschuss, der die noch jungen Eheleute auf dem Balkon des Buckingham Palace nach der Krönung der Queen zeigt: Freudestrahlend winkten beide ihrem Volk zu. Besonders gut gefiel ihren Anhängern das Foto des Prinzgemahls und der Königin, die ihren neugeborenen Sohn Prinz Charles (71) im Arm halten. "Ich liebe das erste Foto. Sie sind einfach ein unglaubliches Paar", kommentierte ein Follower die Bilderreihe.

Zu den Gratulanten gehörte jedoch nicht nur die Instagram-Community des britischen Palastes. Auch Prinz William (37) und seine Frau Herzogin Kate (38) bekundeten öffentlich ihre Glückwünsche: "Wir wünschen dem Herzog von Edinburgh alles Gute zum 99. Geburtstag." Ebenso beglückwünschten ihn sein Sohn Charles und dessen Frau Camilla (72).

Royalfoto / ActionPress Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Windsor, Juni 2020

STF/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip nach ihrer Krönung 1953

Getty Images Prinz Philip in Schottland, Juli 2017

