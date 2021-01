Lauren Burnham (29) feiert ihre neue Rundungen! Hinter der ehemaligen The Bachelor-Kandidatin und ihrem Ehemann Arie Luyendyk Jr. (39) liegt ein turbulentes Jahr. Nachdem die Amerikanerin im vergangenen Mai eine Fehlgeburt erlitten hatte, wurde sie wenige Monate später erneut schwanger – und das gleich im Doppelpack: Der Realitystar erwartet Zwillinge! Seitdem knipst die Blondine für ihre Fans regelmäßig Fotos ihres wachsenden Babybauchs. Jetzt gab sie ein erneutes Update: Lauren ist im zweiten Trimester angekommen!

"13 Wochen haben wir geschafft", freut sich die 29-Jährige auf dem Instagram-Profil, das sie extra für ihre zwei kleinen Wunder angelegt hat. Auf dem Schnappschuss strahlt Lauren glücklich in die Kamera und präsentiert in einem eng anliegenden Kleid stolz ihre gewölbte Körpermitte. Dazu hält sie ein Schild hoch, das verrät: Die beiden Babys haben jetzt die Größe von zwei Pfirsichen. "Heute war der erste Tag, an dem ich aufgewacht bin und mir nicht übel geworden ist. Wenn ich merke, dass ihr euch in meinem Bauch bewegt, beruhigt mich das", gibt sie weitere Einblicke in ihre Schwangerschaft.

Ihre Kinder, ein Mädchen und ein Junge, scheinen sich zudem jetzt schon zu zwei richtigen Persönlichkeiten zu entwickeln. "Diese Woche hatten wir einen Ultraschall und ich muss sagen, einer von euch ist sehr aktiv und der andere scheint es vorzuziehen, es ruhig anzugehen", erzählt die Beauty.

Instagram / ariejr Arie Luyendyk und seine Frau Lauren Burnham, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / laurenluyendyk Lauren Burnham, Ex-The Bachelor-Kandidatin

Instagram / laureneburnham Arie Luyendyk, Jr. und seine Frau Lauren

