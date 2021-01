Heidi Klum (47) genießt trotz Germany's next Topmodel-Stress die Zeit mit Ehemann Tom Kaulitz (31)! Dass das deutsche Model und der Tokio Hotel-Musiker als Paar ziemlich glücklich sind, dürfte kein allzu großes Geheimnis sein: Immerhin zeigen sich die beiden regelmäßig sehr verliebt auf ihren persönlichen Accounts. Jetzt überraschte die attraktive Blondine ihre Supporter mit neuem Pärchen-Content: Heidi schwärmte von Toms Ehemann-Qualitäten auf Social Media!

So auch jetzt: Auf ihrem Instagram-Profil teilte Heidi einen kurzen Boomerang-Clip, in dem sie ihrem Liebsten mit einem strahlenden Lächeln in die Arme fällt. Dabei trägt die Laufstegschönheit ein glamouröses goldenes Kleid und High Heels – doch dieses extravagante Outfit trug sie nicht ohne guten Grund. "Liebe ist...", betitelte die 47-Jährige das Posting und löste auf: "Wenn dich dein Ehemann von der Arbeit abholt."

In dem Clip trifft sich das Paar offensichtlich an Heidis Arbeitsort, denn sie und Tom posieren vor einem grauen Hintergrund, der mit dem "Germany's next Topmodel"-Logo geschmückt ist. Die Chefjurorin arbeitet aktuell an der 16. Staffel der beliebten Castingshow, die aufgrund der aktuellen Lage in diesem Jahr ohne große Fernreisen, in Deutschland produziert wird.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2020

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Dezember 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum

