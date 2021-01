Überraschendes Statement von Evanthia Benetatou (28)! Die Influencerin wurde vor allem als Finalistin bei Der Bachelor 2019 bekannt. Auch lange nach Ausstrahlung der Kuppelshow sorgte sie für Schlagzeilen, weil sie immer wieder vom Sex mit Rosenkavalier Andrej Mangold (34) sprach – ein Zeichen dafür, dass er ihr mit seinem Korb womöglich das Herz gebrochen hat? Eher nicht! Eva stellte nun klar: Von Liebe konnte bei ihr damals keine Rede sein.

Bei Der Bachelor - Der Podcast ließ die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin die Zeit nach der Abfuhr Revue passieren und betonte: "Verliebt war ich in dem Moment nicht, weil man auch irgendwo damit abgeschlossen hat." Sie hat laut eigener Aussage immer im Hinterkopf gehabt, dass Andrej sich auch gegen sie entscheiden könnte. Trotzdem hat ein Teil von ihr auch gedacht, dass aus ihnen etwas werden könnte.

Mit Herzschmerz musste sich die TV-Beauty also nach der Heimreise nicht herumärgern. Stattdessen beschäftigte sie eine andere Sache: "Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, ob man was Peinliches gesagt hat." In der Aufregung habe man eben oft kein Wort herausbekommen, erklärte sie.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou

Anzeige

TVNOW / Der Bachelor Evanthia Benetatou und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2020

Anzeige

Glaubt ihr Eva, dass sie nicht in Andrej verliebt war? Nein, nicht so richtig! Ja, absolut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de