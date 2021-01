Die Fans haben sich vom Dschungelshow-Halbfinale offenbar mehr erhofft! An Tag 13 der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Ersatzsendung ging es für Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn (30), Mike Heiter (28) und Lydia Kelovitz um den Einzug ins große Finale. Statt bei einer Prüfung mit Dreck, ekelerregenden Dingen oder giftigen Tieren konfrontiert zu werden wie in Show-Runde eins, mussten die Halbfinalisten nun Mut in der Höhe beweisen. Auf einer Plattform 14 Meter über dem Erdboden mussten sie versuchen, möglichst viele Sterne einzusammeln. Viele Zuschauer fanden das jedoch ziemlich langweilig.

Den Großteil der Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage (Stand 28. Januar, 11:10 Uhr) konnte die Prüfung im Halbfinale nicht überzeugen. Von insgesamt 443 Teilnehmern sind 400 (90,3 Prozent) der Meinung, dass die Challenge zu lahm war. Nur 43 (9,7 Prozent) stimmten für: "Nee, überhaupt nicht." Dieses Meinungsbild spiegelt sich auch in den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Facebook wider. "Die Prüfung war viel zu leicht und langweilig", schrieb ein User. Ein anderer sagte: "Einfach nur lachhaft war die Prüfung. Wer die Show gewinnt, hat das Geld im Schlaf verdient."

Der Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro und dem goldenen Ticket fürs Dschungelcamp 2022 sind nach der ersten Halbfinal-Show Lars und Mike etwas näher: Sie konnten sich gegen ihre weiblichen Mitstreiter durchsetzen. Gegen wen sie im Finale antreten müssen, entscheidet sich in der heutigen Sendung. Dort kämpfen Djamila Rowe (53), Christina Dimitriou (29), Filip Pavlovic (26) und Sam Dylan (29) ums Weiterkommen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lydia Kelovitz, Lars Tönsfeuerborn, Mike Heiter und Zoe Saip im Dschungelshow-Halbfinale

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Tönsfeuerborn im Dschungelshow-Halbfinale

TVNOW / Stefan Gregorowius Lars Tönsfeuerborn, Mike Heiter, Lydia Kelovitz und Zoe Saip, Dschungelshow-Kandidaten

