Chrissy Teigen (35) und ihre Tochter Luna (4) wirken stets wie ein Herz und eine Seele. Das Model teilte in der Vergangenheit immer wieder süße Schnappschüsse von seinem kleinen Mädchen. Zuletzt gab die Frau von John Legend (42) sogar preis, dass sie und ihr Kind denselben Modegeschmack haben – und tatsächlich: Auf einer aktuellen Aufnahme sieht der Promi-Nachwuchs fast wie eine Mini-Version seiner berühmten Mama aus. Jetzt postete die "Lip Sync Battle"-Co-Moderatorin noch ein neues Mutter-Tochter-Bild.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Chrissy das putzige Foto von sich und Luna. "Meine beste Freundin", schwärmt die 35-Jährige von ihrer Erstgeborenen. Die Vierjährige klammert sich dabei schüchtern an dem Bein ihrer Mama fest und schaut verstohlen in die Kamera. Die "Cravings"-Bestsellerautorin bleibt trotz des kleinen Anhängsels professionell und präsentiert sich in auffälligen gelben Stiefeln in typischer Modelpose.

Nur wenige Tage bevor Chrissy diesen goldigen Schnappschuss teilte, postete sie ein verschmustes Foto von sich und ihrem Gatten John im Bett. "Hallo Ehemann", kommentiert sie die heiße Aufnahme, auf der sie offenbar nur eine Strumpfhose trägt.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna und Miles im Dezember 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna im Januar 2021

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, Januar 2021

