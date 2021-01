Chrissy Teigen (35) und John Legend (42) nehmen ihre Fans mit in ihr Ehebett! Fast täglich lässt Chrissy auf Social Media von sich hören. In ihren Postings gibt die Frau des Musikers Einblicke in ihren Alltag, brezelt sich mal ohne Grund auf oder berichtet von einem schlecht gestochenen Piercing. Bei Chrissys neuem Foto wurde es nun besonders intim, denn das zeigt John und sie zusammen in der Kiste.

"Hallo Ehemann", schrieb das Model zu einer innigen Aufnahme mit John auf Instagram. Darauf sitzt das Paar nebeneinander auf einem Bett und blickt lasziv in die Kamera. Besonders heiß: Chrissy scheint nichts weiter als eine transparente Strumpfhose zu tragen. Dem "All Of Me"-Interpreten gefällt's ganz offensichtlich – er hat seine Hand liebevoll auf Chrissys Oberschenkel gelegt.

Die Fans der beiden feiern den neckischen Schnappschuss – nicht zuletzt wegen Johns zärtlicher Berührung. "Die strategische Hubby-Handplatzierung" oder "Johns Handplatzierung #couplegoals", kommentierten zwei User beispielsweise den Beitrag. Anderen Followern hingegen fiel vor allem Chrissys Strumpfhose auf. Alles in allem ein ziemlich verruchtes Bild, das aktuell schon fast eine Million Likes hat.

