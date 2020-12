Wie die Mutter, so die Tochter! Chrissy Teigen (35) und John Legend (41) sind Eltern von zwei Kindern: Miles Theodore (2) und Luna Simone (4). Und ganz wie die Eltern scheinen auch die Geschwisterchen großes Interesse an Mode zu haben – schon mehrmals trugen sie dieselben stylishen Outfits wie ihre Eltern. Nun ließ sich die Erstgeborene erneut vom Look ihrer Mama inspirieren und begeistert damit das Netz: Luna sieht aus wie eine Mini-Chrissy!

Auf Instagram postete John vor Kurzem ein Foto seines Töchterchens. Darauf posiert das kleine Mädchen ganz selbstbewusst in einem weißen Plüsch-Bademantel mit Sternenmotiv und Feder-Ärmeln. "Lu und ihre Mami lieben schicke Bademäntel", schrieb der "Love Me Now"-Interpret unter seinem Beitrag und spielte damit auf die Garderobe seiner Geliebten an. Denn auch die TV-Moderatorin ist bekannt dafür, sich öfter mal in einem gemütlichen, aber dennoch eleganten Morgenmantel blicken zu lassen.

Doch nicht nur John scheint vom Styling seines Nachwuchses begeistert zu sein – auch seine Follower überhäuften die kleine Diva mit Komplimenten. "Sie ist bezaubernd! Den hübschen Mantel hat sie sich verdient", stellte eine Abonnentin fest. "Sie ist eine Schönheit – genau wie ihre Eltern!", schrieb derweil ein anderer Fan des 41-Jährigen.

Instagram / johnlegend Luna Simone, Tochter von Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im November 2020

Instagram / johnlegend John Legend und seine Tochter Luna Simone im Juli 2020

