Wie süß! Chrissy Teigen (34) lässt ihre Fans in den sozialen Netzwerken gerne an ihrem Leben teilhaben. Aber nicht nur das Model taucht in unzähligen Bildern und Videos auf, sondern auch ihr Mann John Legend (41) und ihre beiden Kids Luna Simone (4) und Miles Theodore (2). Jetzt verriet die stolze Mama sogar: Ihre Tochter liebt diesen Song von Selena Gomez (27)!

Am Mittwochabend hat Chrissy bei einer Autofahrt mit ihrem Nachwuchs ein paar Instagram-Storys gefilmt. Dabei hat sie auch festgehalten, wie sehr sich ihr Töchterchen gefreut hat, als Selenas Hitsong "Boyfriend" plötzlich im Radio lief: "Luna! Das ist dein Lieblingslied", äußerte die "Cravings"-Autorin. Während die Zweifach-Mama lediglich mit ihren Kopf zum Beat wippte, sprach die süße 4-Jährige den Songtext komplett mit – allerdings ist es kein Geheimnis, dass der Promi-Spross die Musik der 27-Jährigen mag.

Bereits im März, als Luna mit ihren Kuscheltieren eine Hochzeit veranstaltet hatte, wünschte sie sich "Can't Keep My Hands to Myself". Diesem Wunsch kam Papa John auch sehr gerne nach und performte während der gespielten Zeremonie den Hit von Selena.

Luna Simone im Januar 2020

Chrissy Teigen und Tochter Luna im Dezember 2019

Chrissy Teigen, John Legend, Luna und Miles im Mai 2020



