Filip Pavlovic (26) wird 2022 ins Dschungelcamp einziehen – aber wird er das auch packen? Mit seinem Sieg in der Ersatzshow verdiente der Ex-Bachelorette-Boy sich am Freitagabend das goldene Ticket für den Einzug in das nächste richtige Camp. Natürlich wird es im australischen Busch 2022 wesentlich härter zu gehen als zuletzt in den Kölner TV-Studios. Doch seine Kollegin Djamila Rowe (53) ist fest überzeugt: Filip schafft das locker!

Im Promiflash-Interview verrät das TV-Luder, das den 26-Jährigen während ihrer gemeinsamen Zeit in der Show gut kennenlernen konnte, warum er ihrer Meinung nach das Zeug fürs Dschungelcamp hat: "Filip hat den nötigen Elan und die Ausdauer, um zwei Wochen durchzuziehen. Aktuell waren es ja nur drei Tage plus Halbfinale und Finale. In Australien ist es deutlich länger."

Kurz bevor Filip zum Sieger gekürt wurde, wurde außerdem bekannt gegeben, dass Harald Glööckler (55) sich kommendes Jahr ebenfalls ins Dschungelcamp wagen wird – Djamila ist begeistert! "Harald ist eine gute Wahl. Ich freue mich für ihn und werde seine Teilnahme von zu Hause aus sehr gespannt", betont die Berlinerin.

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic und Djamila Rowe im Dschungelshow-Finale

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler zu Gast im Dschungelshow-Finale

