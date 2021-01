Mike Singer (21) wird bei DSDS immer frecher! Schon vergangene Woche sorgte der neue Juror mit einer fiesen Aussage für Aufsehen: Er hatte Bewerber Nick Belger als "Uncoolheit in Person" betitelt. Viele Zuschauer regten sich tierisch auf über den Spruch und bezeichneten den Musiker daraufhin als arrogant. Jetzt trat der 21-Jährige direkt ins nächste Fettnäpfchen: Mike machte sich über Schlagersänger lustig – und das, obwohl gleich zwei seiner Jurykollegen aus dem gleichen Bereich stammen!

Sowohl der in Ungnade gefallene Michael Wendler (48) als auch Maite Kelly (41) singen unter anderem Schlager. Dennoch stichelte ihr Co-Juror Mike wegen Maik Dehnelts Performance von Kerstin Otts (39) Hit "Regenbogenfarben": "Also wir haben ja schon einige Schlagersänger hier gehabt, und was mich immer so ein bisschen irritiert, ist, dass jeder Schlagersänger denselben Move drauf hat, immer dieses..." – daraufhin imitierte Mike die dramatische Geste des Kandidaten und zog sie ins Lächerliche. "So immer dasselbe, und ich würde gerne mal was anderes sehen."

Wenig überraschend bekam Maik von dem Popsänger dann auch ein Nein. Die anderen Juroren jedoch zeigten sich total begeistert von ihm! "Es wird viele Leute geben, die deine Stimme gruselig finden, und es wird Leute geben, die finden sie ganz geil. Ich gehöre zu denen, die sie ganz geil finden, weil die einfach mal so ganz anders klingt", betonte Poptitan Dieter Bohlen (66). Auch Maite kam aus dem Schwärmen über seine "Intensität und Güte" gar nicht mehr heraus. Am Ende ergatterte Maik drei Stimmen – und landete somit trotz Mikes Sticheleien im Recall!

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen bei DSDS 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Maik Dehnelt

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Maik Dehnelt

