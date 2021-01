Hat Jay Cutler (37) sich kurz vor seinem Pärchen-Post mit Kristin Cavallari (34) noch mit einer anderen Dame vergnügt? Nachdem der Reality-Star und die "Laguna Beach"-Darstellerin eigentlich im April 2020 nach zehn Jahren ihr Ehe-Aus bekannt gegeben hatten, scheint es seit einigen Tagen ganz so, als hätten die beiden wieder zueinandergefunden: In der vergangenen Woche hatten sie mit einem gemeinsamen Foto deutlich gezeigt, wie verbunden sie noch miteinander sind. Dass die beiden deshalb aber wieder zusammen sind, ist wohl eher unwahrscheinlich: Jay traf sich nämlich erst kürzlich noch mit einer anderen Frau!

TMZ liegen Bilder vor, die den ehemaligen Footballspieler jetzt an einem Rooftop-Pool in Miami zeigen – dort sonnt er sich aber nicht etwa alleine. Stattdessen befindet sich auf einer Liege gleich neben ihm eine hübsche Blondine, mit der er sich einem Insider zufolge stundenlang angeregt unterhalten haben soll. Die beiden sollen dabei nicht so gewirkt haben, als würden sie sich rein platonisch verstehen.

Wie das Nachrichtenportal vermutet, könnte es sich bei der Beauty um Madison LeCory handeln. Jay und der "Southern Charm"-Darstellerin war bereits eine Liaison nachgesagt worden. Allerdings schien nicht nur Ersterer sich bis vor Kurzem noch mit einer anderen Person als Kristin zu vergnügen: Auch die 34-Jährige hatte eigentlich erst Mitte Januar ihre Beziehung zu Comedian Jeff Dye offiziell gemacht.

Getty Images Jay Cutler und Kristin Cavallari, 2011

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler

Getty Images NFL-Star Jay Cutler und Kristin Cavallari

