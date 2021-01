Die Konkurrenz zeigt ein Herz für Gianluca! Obwohl bei The Biggest Loser alle Teilnehmer am Ende knallharte Konkurrenten sind und jeder für seinen großen Abnehmtraum alles geben muss, halten die Camp-Insassen nicht nur bei den harten Challenges zusammen, sondern unterstützen einander auch privat. Nach einem Trainingswettkampf wartet auf das blaue Team von Coach Ramin Abtin (48) eine kleine Überraschung: Sie dürfen Briefe aus der Heimat öffnen. Für Gianluca ist jedoch kein "Mutmacher"-Brief dabei. Gut, dass der Kinderpfleger von seinen Kollegen aufgefangen wird – vor allem von Team Rot!

"Ich habe niemanden, der mir einen Mutmacher geben könnte. Ich habe zu meinen Eltern keinen Kontakt und bin im Heim aufgewachsen. Meine Pflegemutter war auch sehr überfordert, weil ich kein einfaches Kind war", erklärt er im Interview. Nicht nur Teamcoach Ramin steht dem Kilokämpfer in diesem schweren Moment bei, sondern sogar das gesamte gegnerische Team. Obwohl Gianluca zu Team Blau gehört, widmen ihm die Mitglieder der roten Truppe süße Zeilen. "Wir wollten, dass Gianluca dieselbe Freude hat, die auch seine Teamkollegen haben", stellen Benny, Manuel und Co. klar. "Dass man so was für einen macht, das zeigt, was für tolle Menschen ihr seid. Das ist einer der schönsten Momente", freut sich der 22-Jährige und kann ein paar kleine Freudentränen nur schwer zurückhalten.

In den eigenen Reihen von Team Rot geht es derzeit hingegen nicht ganz so harmonisch zu – auch wenn die Schwergewichte von Trainerin Petra Arvela bei den sportlichen Aktivitäten meist ziemlich gut harmonieren, gerieten die Kandidatinnen Baksi und Pati zuletzt mehrfach aneinander. "Es ist eine Eskalation, die Eskalationsstufe ist rot. Jeder Mensch ist anders, aber mit mir geht so keiner um", fasste Baksi die Lage zusammen.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1.

Anzeige

SAT.1/Melanie Frenzel "The Biggest Loser"-Kandidat Gianluca

Anzeige

SAT. 1 Die "The Biggest Loser"-Kandidaten 2021

Anzeige

SAT.1/Melanie Frenzel Baksi, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de