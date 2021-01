Bei Pati und Baksi will einfach keine Ruhe einkehren. Eigentlich zählt für die Kandidaten von The Biggest Loser nur eins: Den inneren Schweinehund zu überwinden und sich zum Traumgewicht zu quälen. Doch die zwei Ladys aus Team rot waren schon in einer der vergangenen Folgen richtig aneinandergeraten und zogen anschließend heftig übereinander her. Jetzt brodelt es erneut zwischen den beiden: Im Camp herrscht "Eskalationsstufe rot".

Beim Kochen erwischt die gelernte Friseurin ihre Mitstreiterin dabei, wie sie mit einem scharfen Messer in der Pfanne kratzt. Für Pati ein Grund, ihre Teamkollegin anzugehen. "Wie blöd muss man sein, mit so einem scheiß Messer in die Pfanne zu gehen", ärgert sie sich über die 49-Jährige. Allerdings: Das eigentliche Problem hatte schon viel früher seinen Anfang genommen . Als es der 114-Kilo-Dame bei einer Challenge nicht gut ging, soll Baksi angeblich über sie gelästert haben. "Das ist doch alles Taktik" und "Komischerweise geht's den Leuten immer schlecht, wenn eine Challenge ist", hatte sich die Blondine laut Pati und Melissa ausgelassen.

Während Baksi versucht, sich rauszureden, steht ihre Streitkollegin kurz vorm Ausrasten. "Es ist eine Eskalation, die Eskalationsstufe ist rot. Jeder Mensch ist anders, aber mit mir geht so keiner um", stellt die selbstständige Unternehmerin deshalb klar, als Pati wutentbrannt flüchtet und damit vorerst einer weiteren Konfrontation aus dem Weg geht. "Die ist wie so ein Pittbull, die ist dann auch schwer runterzubekommen", erklärt Melissa, die der wütenden Pati als Beistand nacheilt.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1.

SAT.1/Melanie Frenzel Baksi, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2021

SAT. 1 Die "The Biggest Loser"-Kandidaten 2021

SAT.1/Melanie Frenzel Melissa, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

