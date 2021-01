Filip Pavlovic (26) hat es geschafft: Er holte sich in der Dschungelcamp-Ersatzshow das goldene Ticket und damit einen Platz für das TV-Abenteuer in Down Under 2022. Zwar konnte der ehemalige Bachelor in Paradise-Star bei den meisten Ekelprüfungen triumphieren und damit seine Buschtauglichkeit unter Beweis stellen. Letztendlich verhalfen ihm aber die anrufenden Zuschauer zum Sieg. Und nicht nur die feierten Filip und seine Leistung, sondern auch zahlreiche Promi-Kollegen.

Pietro Lombardi (28) hatte für seinen Bro seit dessen Einzug ins Tiny House auf Social Media die Werbetrommel gerührt. Aber ging man die Instagram-Storys weiterer Influencer und Fernsehgesichter durch, tauchte Filips Name verdammt oft auf. Unter anderem outete sich Ex-Camperin Danni Büchner (42) als großer Fan. Auch sein ehemaliger TV-Flirt Samantha Abdul (31) supportete ihn fast täglich – genau wie die Love Island-Turteltauben Yasin und Samira oder Ex-Rosenkavalier Paul Janke (39). Und natürlich pushte auch sein Kumpel Serkan Yavuz (27) Filip auf seinem Profil.

Sogar über die deutschen Grenzen hinaus hatte der Hobbyboxer berühmte Unterstützer. Wegen seiner wasserstoffblonden Haare wurde er zuletzt oft mit Rapper Eminem (48) verglichen – und das ist dem offenbar nicht entgangen. Filip teilte in seiner Story einen Screenshot von einer Nachricht des US-Musikers. "Viel Glück mein Freund", hatte der geschrieben.

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke, ehemaliger Bachelor

Anzeige

Getty Images Eminem, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de