Kader Loth (48) nimmt kein Blatt vor den Mund! Deswegen ist die Berlinerin auch ein gern gesehener Gast in Reality-TV-Formaten. So konnte man sie unter anderem schon bei Frauentausch, Grill den Henssler und im Dschungelcamp sehen. Bei dieser langen TV-Karriere sammelt man auf dem Weg sicher auch ein paar Feinde. Jetzt schoss Kader gegen einen Promi-Mann, den sie absolut nicht leiden kann – Ex-Bachelor-Star Leonard Freier (35).

"Den sehe ich immer bei meinem Beauty-Doc, der lässt sich da immer Botox spritzen. Der ist hohl und aufgeblasen. Der hat Muckies und nichts dahinter. Der ist total langweilig", erinnert sich Kader im RTL-Dschungel-Talk an die Begegnungen im Wartezimmer. Und was sagt Leonard zu den Aussagen seiner TV-Kollegin? Der kann es nicht fassen, wie er Bild verriet: "Ausgerechnet Kader Loth lästert über Beauty-Eingriffe? Wahnsinn."

Aber wie Leonard weiter ausplaudert, sind die beiden wirklich beim selben Beauty-Doc: " Ich habe sie und ihren Mann dort auch schon getroffen. Ist ja auch kein Zufall, so oft wie Kader dort ist." Laut dem Ex-Rosenverteiler habe die ehemalige Big Brother-Kandidatin dort schon eine volle Kartei.

TVNOW / Stefan Gregorowius Kader Loth bei der Dschungelshow 2021

Instagram / leonard.freier Leonard Freier, TV-Star

TVNOW / Christine Skowski Kader Loth, Reality-Darstellerin

