Hat sie mit dieser Spritze etwa an ihrem Äußeren nachgeholfen? Kader Loth (48) verbrachte den Großteil des Dezembers im Krankenhaus. Der Grund dafür? Die TV-Diva hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und musste sich mit schweren Symptomen der Krankheit herumschlagen. In der Klinik wurde sie dann sogar mit einer Sauerstoffhilfe unterstützt. Mittlerweile scheint sie sich wieder erholt zu haben – dieses Wochenende stehen sogar zwei TV-Produktionen für sie an. Davor ließ sich Kader nun eine Spritze geben – doch warum?

Tatsächlich befand sich in der Injektion keine aufpolsternde Hyaluronsäure, um etwa die Lippen der 48-Jährigen zu vergrößern – es handelte sich stattdessen um einen Mix aus den Vitaminen B12 und B6 sowie Zink und Selen, wie die Dunkelhaarige im Bild-Interview offenbarte. "Mein Arzt sagte mir, dass ich unter einem chronischen Erschöpfungssyndrom nach der Corona-Erkrankung leide. Daher habe ich eine Spritze erhalten, die mich wieder aufgebaut hat", erklärte sie den ärztlichen Eingriff. Deshalb fühle sie sich mittlerweile schon wieder besser, gar "aufgedreht" sei die zuvor kraftlose Berlinerin jetzt.

Dieses Wochenende dreht sie für die Sat.1-Spieleshow "Wer ist die hellste Kerze auf der Torte?". Und auch in der Dschungelshow, die als Ersatz für das jährliche Dschungelcamp dient, wird die ehemalige Teilnehmerin als Expertin vor der Kamera stehen. "Ich hoffe, dass ich die Produktion der Show vor der Kamera durchhalte", äußerte sie vor Drehbeginn noch ihre Zweifel.

Instagram / kader_loth Kader Loth im Krankenhaus, Dezember 2020

ActionPress Kader Loth bei "Künstler gegen Aids - Die Gala 2019"

MG RTL D / Stefan Menne Kader Loth im Dschungelcamp 2017

