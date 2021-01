Dieses Detail interessiert Regé-Jean Page-Fans sicher brennend! Der Hottie verkörpert in dem Netflix-Hit Bridgerton eine der Hauptrollen. Die erste Staffel der Serie spielt während der Ballsaison im Jahr 1813 in der Londoner High-Society und erzählt von der aufkeimenden Liebe zwischen Simon Basset (Regé-Jean Page) und Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 25). Auch Sexszenen standen für die Schauspieler auf dem Plan. Klar, dass Phoebe ihren Filmpartner dabei auch gerochen hat. Wie Regé-Jean wohl duftet? Das plauderte die 25-Jährige jetzt detailliert aus!

Im Glamour-Interview wurde die Britin gefragt, wie der 31-Jährige riecht – eine Frage, die sie offensichtlich nicht zum ersten Mal gestellt bekam. "Warum fragen mich das so viele?", lachte sie zunächst und beantwortete die Frage dann doch: "Er riecht wirklich sehr, sehr gut. Er hatte nie einen schlechten Atem, und er raucht auch nicht oder so etwas." Beide hätten viel Kaffee getrunken und demnach manchmal danach gerochen. Doch damit nicht genug der Schmeichelei: "Er ist auf eine gute Art unparfümiert", verriet Phoebe außerdem.

Und auch sonst konnte die Beauty von ihrem Kollegen nur schwärmen. Denn von Regé-Jeans Benehmen am Set war sie ebenfalls total begeistert. "Er ist sehr höflich und gentlemanlike und all die Dinge, die Simon ausmachen...", verglich sie den "For The People"-Star mit seiner Serienfigur.

Chelsea Lauren/REX/Shutterstock Regé-Jean Page, Schauspieler

Liam Daniel/Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Getty Images Phoebe Dynevor, Schauspielerin

