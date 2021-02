Megan Fox (34) ist wohl Machine Gun Kellys allergrößter Fan! Für den Rapper stand jetzt ein großes Ereignis an: Er performte am Wochenende in der US-Show Saturday Night Live unter anderem seinen Hit "My Ex’s Best Friend". Auf seinen Auftritt freuten sich nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch die Transformers-Darstellerin – und Letztere zeigt nun kurz nach der Sendung, wie gut ihr der gefallen hat!

Via Instagram teilt Megan gleich mehrere Fotos vom vergangenen Samstag, die sie und Machine Gun Kelly unter anderem Arm in Arm nach dessen TV-Auftritt zeigen. Für das Event putzte sich die Schauspielerin ganz schön raus und schlüpfte in ein Outfit in Schlangenoptik, das sie mit einem langen Ledermantel und knallrotem Lippenstift kombinierte. "SNL-Woche. Die beste Performance, die jemals in dieser Show stattgefunden hat", schreibt Megan zu den Bildern und lässt so keinen Zweifel daran, wie gut ihr die Songs ihres Liebsten gefallen haben.

Zwischen Megan und dem "Bloody Valentine"-Interpreten wird es immer ernster: Letzterer ist nicht nur vor wenigen Wochen bei der Hollywood-Beauty eingezogen – es scheint auch ganz so, als habe er um ihre Hand angehalten: Paparazzi erwischten die 34-Jährige kürzlich mit einem Klunker am Finger, der ganz nach einem Verlobungsring aussah.

Getty Images Schauspielerin Megan Fox

Getty Images Rapper Machine Gun Kelly, 2015

Getty Images Megan Fox, 2018

