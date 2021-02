Millie Mackintosh (31) ist stolz auf ihren Körper! Im Mai des vergangenen Jahres brachte die einstige Hochzeitsplanerin von Herzogin Meghan (39) ihre kleine Tochter Sienna zur Welt. Seitdem genießen die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin und ihr Mann Hugo Taylor das Familienleben in vollen Zügen. Im Netz lässt die Beauty ihre Follower regelmäßig daran teilhaben und macht auch aus den Veränderungen, die ihr Körper während der Schwangerschaft durchlaufen hat, kein Geheimnis. Jetzt gab Millie ein ehrliches Update zu ihrem After-Baby-Body!

Sie könne es noch nicht glauben, dass die Geburt bereits neun Monate her sei. Außerdem sei sie von ihrem Körper, der nicht nur eine Geburt mitgemacht habe, sondern auch täglich Nahrung für ihr Baby produziere, sehr beeindruckt, erklärte Millie einleitend in ihrem Post auf Instagram. Ganz spurlos sei die Schwangerschaft aber auch an ihr nicht vorbei gegangen: "Heute sind meine Hüften und meine Taille breiter, mein unterer Bauch ist nicht mehr flach und manchmal sieht es so aus, als wäre ich im dritten Monat schwanger", verriet die Schauspielerin ihrer Community. Auch ihre Haut sei stellenweise nicht mehr so straff wie zuvor.

Bei ihren Fans sorgen Millies ehrliche Worte für Begeisterung: "Ich bin in der gleichen Situation und deine Worte geben mit Kraft", oder "Ich liebe deine Worte! Du siehst fantastisch aus", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter ihrem Social-Media-Beitrag.

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh mit ihrer Tochter Sienna

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh, Schauspielerin

Instagram / milliemackintosh Millie Mackintosh im Dezember 2020

