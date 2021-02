Karolina Kurkova (36) hat ihr erklärtes Lieblingsteil für die Schwangerschaft auf jeden Fall gefunden. Im vergangenen Dezember hatte das Model die freudige Neuigkeit glücklich im Netz verkündet: Die 36-Jährige erwartet derzeit ihr mittlerweile drittes Kind. Die Geburt rückt immer näher und die Baby-Updates von Karolina auf Social Media werden immer mehr. Jetzt verriet die Laufstegschönheit, in welcher Kleidung sie sich gerade am wohlsten fühlt.

Auf Instagram postete die gebürtige Tschechin ein Foto von sich, auf dem ihr Mama-Glow schon perfekt zur Geltung kommt. Die Blondine sitzt dabei entspannt auf einer Bank und kommentierte das Bild mit den Worten: "Jumpsuits waren schon immer ein absolutes Must-have für mich. Vor allem jetzt in der Schwangerschaft." Kein Wunder – in so einem lässigen Teil kann der Babybauch perfekt wachsen, ohne dass es irgendwo zwickt oder drückt. Eine leichte Wölbung lässt sich bei Karolina, die ansonsten eine Traumfigur hat, auch schon erkennen.

In 15 Wochen soll es dann endlich so weit sein, verriet der ehemalige Victoria's Secret-Engel vor wenigen Tagen auf Social Media. Vorher kümmerte sich die 36-Jährige allerdings noch schnell um ein neues Styling und präsentierte sich ihren Fans jetzt mit einem Bob. "Je länger ich schwanger bin, desto kürzer werden meine Haare", scherzte Karolina im Netz.

Instagram / karolinakurkova Supermodel Karolina Kurkova in Miami

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova, Januar 2021

Instagram / karolinakurkova Model Karolina Kurkova

