Sie hatte diesen Schritt lange herbeigesehnt: Die einstige GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht (22) hatte sich im November vergangenen Jahres operieren lassen, um endlich im Körper einer Frau leben zu können. Nach einem zweiten Eingriff, der letzte Mängel korrigieren sollte, ist sie diesem Traum ein ganzes Stück näher gekommen. Promiflash hat das Model erzählt, ob es mit dem Ergebnis der beiden Operationen zufrieden ist.

"Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis und bin froh, dass ich die Operation gemacht habe." Es sei schwierig zu sagen, ob sie es sich so vorgestellt hatte, weil sie sich vorher nie richtig mit der weiblichen Anatomie auseinandergesetzt hätte, erzählte die 22-Jährige im Gespräch mit Promiflash. "Aber ich denke, es sieht so aus, wie es aussehen soll und es ist ein hübsches Ergebnis."

Lucy war im vergangenen Jahr in Heidi Klums (47) Castingshow "Germany's Next Topmodel" angetreten. Nach sieben Episoden war für sie Schluss. In der Sendung hatte Lucy vor einem Millionenpublikum ihre Geschichte erzählt und dabei viel Zuspruch erhalten. Mit den geschlechtsangleichenden Operationen hat sie nun ein neues Kapitel ihres Lebensweges begonnen.

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im November 2020

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de