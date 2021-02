Die Fans können wieder durchatmen! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass König Harald von Norwegen (83) in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Doch was war passiert? Der 83-Jährige hatte offenbar solche Knieprobleme, dass er nun operiert werden musste. Der Palast verkündete, dass der König an einer Sehnenverletzung litt und hielt die Royal-Fans natürlich auch über den Verlauf der Operation auf dem Laufenden.

In einem offiziellen Statement des Palasts hieß es, dass die Behandlung am Samstagmorgen erfolgreich gewesen sei, wie Gala berichtet. König Harald wurde dabei am rechten Bein operiert. "Die Operation Seiner Majestät des Königs im Rikshospital ist wohlgelungen und der König ist in guter Form", verkündete der adlige Hof. Die Fans müssen sich also keine Sorgen mehr machen.

Wie lange König Harald noch im Krankenhaus bleiben muss, ist noch nicht offiziell bekannt. Bis der 83-Jährige wieder auf den Beinen ist, übernimmt erst einmal sein Sohn, Kronprinz Haakon (47), die Amtsaufgaben. So kann sich Harald in Ruhe auf seine Genesung konzentrieren.

