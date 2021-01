Für einen Kandidaten ist der The Biggest Loser-Traum ausgeträumt! Seit einigen Wochen ist die Abnehmshow schon wieder in vollem Gang und die diesjährigen Schwergewichte stellen sich dem harten Kilokampf. In der vergangenen Folge musste sich Team Blau schweren Herzens von Jürgen verabschieden – er stand mit Cindy unter der gelben Linie. Auch in dieser Woche muss ein Team wieder einen Teilnehmer nach Hause schicken. Für Baksi aus der roten Truppe ist es vorbei.

Nach einer kniffligen Balance-Challenge auf dem Wasser konnte sich Team Blau über einen Bonus von insgesamt 2,5 Kilo freuen. Den hätte die Gruppe von Trainer Ramin Abtin (48) eigentlich gar nicht gebraucht, denn schon vor dem Extragewicht war ihr Abnehmerfolg deutlich größer als der von Team Rot. Benny und Baksi landeten dort unter der gelben Linie. Für ihre Teammitglieder stand nun die schwere Entscheidung an. Am Ende schickten sie die Blondine nach Hause. "Für mich war es eine Erleichterung, das Ganze nicht mehr miterleben zu müssen", zeigte die sich danach tapfer. Benny möchte seine zweite Chance nutzen und von jetzt an "alles geben, was möglich ist".

Abliefern konnten unterdessen einige andere Kandidaten: Manuel war mit seinen 3,4 Kilo weniger äußerst zufrieden, und Ole legte mit 4,1 Kilo Verlust sogar noch einen drauf. Vor allem Verena freute sich über einen wichtigen Meilenstein: Sie unterbot die magischen 100 Kilo. "Hier bei 'The Biggest Loser' freut man sich immer sehr, wenn jemand die 100-Kilo-Grenze erreichen kann", betonte Coach Petra Arvela.

