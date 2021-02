Gute Nachrichten für Prinz Harry (36)! Der Royal und seine Frau Herzogin Meghan (39) gehen zurzeit juristisch gegen diverse Medien vor. Unter anderem verklagte der junge Vater vor Kurzem die britische Zeitung Mail on Sunday, die in einem Artikel behauptet hatte, er habe seine Beziehungen zum britischen Militär vernachlässigt. Nun kann sich der Prinz über einen Sieg vor Gericht freuen: Die Zeitung muss sich nicht nur entschuldigen, sondern auch zahlen.

Im Dezember hatte die Mail on Sunday bereits eine erste Entschuldigung gedruckt und angeboten, eine Spende an Harrys Invictus Games Foundation zu tätigen. Wie The Guardian jetzt berichtet, habe Harry das aber nicht gereicht. Vor Gericht konnten die beiden Parteien sich jetzt auf eine zweite öffentliche Entschuldigung einigen, aus der deutlicher hervorgehen soll, dass die Aussagen im ursprünglichen Artikel vollkommen falsch sind. Außerdem müsse die Zeitung nun "erheblichen Schadensersatz" an den 36-Jährigen zahlen.

Welche Summe dem Rotschopf zugesprochen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Geld wolle Harry allerdings komplett den Invictus Games spenden. "So hat er das Gefühl, dass das Ganze wenigstens noch etwas Gutes hat", erklärte seine Anwältin Jenny Afia.

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry besucht die Royal Marines in Bickleigh im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry am Remembrance Day 2019

