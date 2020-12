Wie die Zeit vergeht – Ashley Tisdale (35) ist schon seit einem halben Jahr schwanger. Im September verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Ehemann Christopher French (38) ihr erstes Kind, ein Mädchen, erwarten. Die freudige Nachricht folgte kurz nachdem das Paar seinen sechsten Hochzeitstag gefeiert hatte. Seitdem versorgt die High School Musical-Darstellerin ihre Fans regelmäßig mit Fotos ihres wachsenden Babybauchs. Im sechsten Monat gab Ashley jetzt ein erneutes Schwangerschafts-Update.

Für die Instagram-Story fotografierte sich die Mama in spe in einem großen Spiegel. Während sie ihre rechte Hand an ihre Hüfte legt, präsentiert sie ihren runden Babybauch. Das Bild kommentiert sie stolz: "So sehen sechs Monate aus". Ashley scheint im letzten Drittel vor der Geburt auf Wohlfühl-Outfits zu setzen. Ihre Kugel hüllt sie in ein gemütliches, grau meliertes Sweatshirt. Dazu trägt sie eine weiße Kordelhose mit Gummizug.

In ihrem Babymoon einen Monat zuvor ließ sich Ashley vor einer wunderschönen Landschaftskulisse in Big Sur, Kalifornien, ablichten. Dass sich die werdenden Eltern diesen Ort für eine Reise während der Schwangerschaft ausgesucht hatten, war wohl kein Zufall. Dort hatten sie einige schöne Stunden mit ihrem Hund Maui verbracht, der Ende 2019 verstorben ist.

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, November 2020

