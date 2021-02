Sie wurde so schnell erwachsen! Die Fans von Rapstar Eminem (48) kennen dessen Tochter Hailie (25) womöglich noch als das kleine Mädchen, wegen dessen Sorgerechtsstreitigkeiten der Rapstar sogar einen Song geschrieben hatte. Doch das alles ist nun schon knapp 20 Jahre her – und so darf es nicht verwundern, dass auch Hailie mittlerweile erwachsen geworden ist und eigene Wege bestreitet. Mit ihrem ersten IGTV-Video zeigte sie jetzt, dass einer dieser Wege in die Make-up-Branche führen könnte.

In dem gut 12 Minuten langen Video, das die 25-Jährige kürzlich auf Instagram postete, zeigt sie ihre Schminkroutine für einen "Everyday Glam"-Look. Neben einer Grundierung, die sie mit einem Schwämmchen verteilt, zeigt Hailie ihren Fans eine breite Palette an Schattierungen, um die unterschiedlichen Gesichtspartien hervorzuheben. Auch ein verlängerter Lidstrich zählt offenbar zu ihrem Alltagsrepertoire.

Unter das Video schrieb die Promi-Tochter: "Ich glaube, hinter der nächsten Ecke wartet YouTube!" Es könnte also sein, dass Hailie mit Pinsel, Concealer und Kamera Größeres plant. Ihre Fans würde das sicherlich freuen: Über zwei Millionen Menschen folgen ihr bereits.

Instagram / hailiejade Hailie Jade, Dezember 2020

Instagram / hailiescott1 Hailie Jade im März 2019

Instagram / hailiescott1 Hailie Jade Scott

