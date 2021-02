Am Donnerstag geht Germany's next Topmodel endlich wieder los – und so manches Mädchen polarisiert schon jetzt! So wie Nana aus Hamburg. Die Beauty sticht zu Beginn vor allem mit ihrem unverwechselbaren Look ziemlich hervor, doch nicht immer hat sich die 19-Jährige so wohl in ihrem Körper gefühlt: In einem Interview erzählte Nana, dass sie sich aufgrund heftiger Mobbing-Attacken sogar die Haut bleichen wollte!

Kurz vor dem Staffelstart der 16. GNTM-Season sprach die Hamburgerin mit ProSieben offen über ihre Vergangenheit. Vor allem zu Schulzeiten hatte es das angehende Laufsteg-Girl nicht immer leicht. "Ich wurde von der fünften bis zur neunten Klasse aufgrund meiner Hautfarbe massiv gemobbt, weil ich einfach sehr dunkel bin und das denen anscheinend nicht gepasst hat", verriet Nana. Damit konnte sie nicht umgehen und hatte sogar zu drastischen Maßnahmen gegriffen: "Das ging so weit, dass ich angefangen habe, meine Haut mit einer Bleichcreme zu bleichen, um heller zu sein, um nicht mehr geärgert zu werden."

Im Netz hat Nana dann aber viele Frauen mit ebenfalls dunkler Hautfarbe gesehen und fand diese so schön, dass sie ihr Äußeres auch mehr und mehr akzeptiert hat. Mit ihrer Teilnahme bei "Germany's next Topmodel" will sie anderen Mädels Mut machen. "Ich will damit ein Zeichen setzen und sagen: 'Ey Leute, so dunkel zu sein, ist gar nicht schlimm – im Gegenteil, es ist megaschön", erzählte die Fachabiturientin weiter.

Instagram / nana.fofana Nana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Instagram / nana.fofana Nana, "Germany's next Topmodel"-Girl 2021

Instagram / nana.fofana Nana, GNTM-Kandidatin der 16. Staffel

