Dieses Märchen hielt kein Happy End für sie bereit! Im vergangenen Jahr sorgten Rebecca und Tim für die Schlagzeile schlechthin: Sie lernten sich im Big Brother-Container nicht nur kennen, sondern vor allem lieben. Bereits im Haus konnten die beiden einfach nicht die Finger voneinander lassen und auch nach den Dreharbeiten gaben sie ihrer Liebe eine Chance. Einige Monate später gehen Tim und Rebecca nun aber getrennte Wege.

Ihre Fans ahnten bereits, dass etwas im Busch ist – und sie hatten tatsächlich den richtigen Riecher. "Es stimmt, Tim und ich sind getrennt", bestätigt die Blondine das Liebes-Aus in einem Instagram-Livestream. Tim hat ebenfalls bereits ein Statement zur Trennung abgegeben, doch auch sie möchte ergänzend ein paar Dinge klarstellen. "Zu den Gründen will ich mich eigentlich gar nicht viel äußern [...]. Aber das, was alle sagen, dass es doch noch mal anders ist, wenn man draußen ist und im Alltag angekommen ist, das stimmt schon", erzählt Rebecca ihrer Community.

Eine Zeit lang habe alles perfekt gepasst – doch letztendlich habe es nicht für eine gemeinsame Zukunft gereicht. Seit vergangener Woche sind die beiden zwar kein Paar mehr, dennoch habe Rebecca Tim noch immer unheimlich gern. "Ich hoffe auch, dass sich da irgendwann vielleicht eine Freundschaft draus entwickelt", verrät sie weiter.

