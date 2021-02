Hat Matt James (29) das Ende seines TV-Liebesabenteuers gespoilert? Der US-Amerikaner sucht aktuell in der 25. Staffel von The Bachelor nach der großen Liebe. Während die Kuppelshow gerade im vollen Gange ist, wurde der Rosenkavalier nach Ende der Dreharbeiten zu einem Interview eingeladen. Dabei sorgt er für Schlagzeilen: Gibt Matt etwa einen Hinweis darauf, dass er sich in der letzten Nacht der Rosen verlobt hat?

Bei Good Morning America schließt Moderator T.J. Holmes das Interview mit den Worten: "Dann sehen wir dich in ein paar Wochen wieder hier mit deiner Verlobten." Statt abzustreiten, dass er in dem Format um die Hand einer Kandidatin angehalten habe, erwidert Matt lediglich: "Darauf freue ich mich schon." Na, lässt sich der Junggeselle hier einfach nicht in die Karten schauen oder hat er sich tatsächlich verplappert? Das bleibt wohl bis zum großen Finale ein Geheimnis.

Was er allerdings schon ausplauderte, sind die Charakterzüge, die seine Traumfrau mitbringen sollte: "Ich suche nach Eigenschaften, die meine Mutter verkörpert, und diese sind Selbstlosigkeit, Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Mitgefühl."

Anzeige

Instagram / mattjames919 Matt James beim Golf in Florida im Mai 2019

Anzeige

Instagram / mattjames919 Matt James, US-Bachelor 2021

Anzeige

Getty Images Matt James bei einem Event in NYC im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de