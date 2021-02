Heidi Klum (47) ist mächtig stolz auf ihre Tochter Leni (16)! Im vergangenen Jahr gab die 16-Jährige zusammen mit ihrer Mutter ihr Model-Debüt auf dem Cover der deutschen Vogue. Seitdem konnte sie nicht nur weitere Fotoshootings an Land ziehen, sondern durfte zuletzt auch bei der Berlin Fashion Week über den Laufsteg schweben. Jetzt verriet ihre berühmte Mutter, die dank Germany's next Topmodel jede Menge Erfahrung mit Nachwuchstalenten hat, was ihre älteste Tochter von vielen ihrer Castingshow-Kandidatinnen unterscheidet!

"Sie ist stark, selbstbewusst, fröhlich, neugierig, mutig und offen für Neues", schwärmte die 47-Jährige im Interview mit Gala über Leni in den höchsten Tönen. Anders als viele der Mädchen bei GNTM, müsse sie ihre Tochter bei ihren Fotoshootings, zu denen sie sie bislang immer noch begleite, nicht anfeuern oder ihr Tipps geben, verriet die Ehefrau von Tom Kaulitz (31) weiter und stellte klar: "Als Mutter findet man sein Kind natürlich immer schön, da ist es schwer unvoreingenommen zu sein. Aber wenn ich sie bei ihren Fotoshootings begleite, begleite ich sie als ihre Mum, denn meine Hilfe braucht sie nicht wirklich. [...] Leni bietet von alleine so viel an, dass ich da gar nichts machen muss."

Dabei dürften dem Teenager sicherlich auch die regelmäßigen Besuche an GNTM-Sets in den vergangenen Jahren geholfen haben, wie Heidi im Gespräch betonte und erklärte: "Sie ist von Sekunde eins mit dabei, sie hat jedes Jahr mitgefiebert und liebt die Sendung genauso sehr wie ich. In den 16 Jahren hat sie an so vielen krassen Shootings teilgenommen, die meine Mädchen gemacht haben, sie hat auch hinter den Kulissen immer alles mitbekommen."

Instagram / leniklum Leni Klum im September 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

Instagram / heidiklum Heidi und Leni Klum im November 2020

