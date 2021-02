Die Fans von Temptation Island müssen sich noch etwas gedulden! Nach der Promi-Version vor wenigen Monaten wollen im Frühjahr wieder Normalos ihre Beziehungen auf die Probe stellen. Erst vor wenigen Wochen wurde auch der Starttermin der neuen Staffel verkündet – der 18. Februar. Doch da haben sich die Fernsehzuschauer wohl zu früh gefreut, denn nun steht fest: Es geht erst im März mit der Ausstrahlung los.

Das wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Account des Fremdflirt-Formats verkündet: "Aus planerischen Gründen startet der ultimative Treuetest auf "Temptation Island" jetzt am 25. März 2021!" Was genau hinter der Verzögerung steckt, wird in dem Post nicht verraten. Allerdings wurde die Hiobsbotschaft mit einer erfreulichen Ankündigung versüßt: Es wird auch eine vierte Staffel geben. Wann die gedreht oder ausgestrahlt wird, steht aber offenbar noch in den Sternen.

Das heißt auch, dass Lola Weipperts (24) Debüt als "Temptation Island"-Moderatorin noch etwas auf sich warten lässt. Die Beauty löst für die dritte Season Angela Finger-Erben (41) ab, die die ersten zwei Runden sowie die VIP-Variante moderiert hatte. Aber auch Lola hat schon einiges Erfahrung. So führte beispielsweise durch den Aftertalk von Love Island oder die Reunion-Show von Prince Charming 2020.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Der "Temptation Island"-Cast 2020 mit Moderatorin Angela Finger-Erben

Anzeige

TVNOW Michelle Daniaux, Mateo Glotz und Angela Finger-Erben

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Lola Weippert, "Temptation Island"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de