Germany's next Topmodel erstrahlt in einem neuen Glanz – und das in vielerlei Hinsicht! Heidi Klum (47) kündigte bereits vor Monaten an, dass der Fokus der Show zukünftig anders ausgerichtet sein wird. Anstatt allein auf Größe und Maße zu achten, sollen die Ausstrahlung und die Vielfältigkeit der Mädchen im Mittelpunkt stehen. Persönlichkeit ist in diesem Jahr das A und O – und aus diesem Grund hat sich die Model-Mama dazu entschieden, auch dem klassischen GNTM-Logo Lebewohl zu sagen.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Heidi nun ein Video, in dem man ihr dabei zuschauen kann, wie sie sich auf die neue Staffel in Berlin vorbereitet. In dem Clip geht sie außerdem dem alten Logo an den Kragen und schickt die schmale Frauensilhouette, die jahrelang dazugehörte, ein für alle Mal in die Wüste. "Nach 15 Jahren habe ich unser Logo verändert – und das aus gutem Grund! Bisher hat es die Silhouette einer schlanken Frau gezeigt und davon wollte ich mich verabschieden. Ich möchte jedem Mädchen eine Chance geben, das den Traum hat, Model zu werden", hält die 47-Jährige in dem Beitrag fest.

Warum Heidi und die GNTM-Macher auf ein etwas anderes Konzept setzen, hatte Heidi in einem Castingaufruf Anfang August schon erklärt. "Die Fashionindustrie hat sich komplett geändert und genauso verändert sich auch 'Germany's next Topmodel'. Du denkst, du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu alt? Ich denke das nicht. Meine Türen sind für alle offen", stellte sie damals klar.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, November 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum am GNTM-Set

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020

